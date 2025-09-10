Qatar | Pequim diz que “força não trará paz”

O Governo chinês afirmou ontem que “a força, por si só, não trará a paz ao Médio Oriente”, após o exército israelita ter morto na terça-feira, em Doha, cinco membros do grupo palestiniano Hamas. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China Lin Jian expressou “profunda preocupação” com a possibilidade de o ataque agravar ainda mais as tensões na região.

Pequim condenou com veemência o que considerou uma “violação da soberania territorial e da segurança nacional do Qatar por parte de Israel” e apelou ao “diálogo e à negociação”.

“Manifestamos o nosso desagrado perante acções das partes envolvidas que minam as negociações para um cessar-fogo”, afirmou Lin Jian, instando “especialmente Israel” a “esforçar-se por pôr fim aos combates e retomar as negociações”.

Na terça-feira, o Governo do Qatar confirmou que Israel atacou uma reunião de “vários membros do gabinete político” do Hamas, num edifício residencial, sem os identificar. O Hamas confirmou a morte de cinco dos seus membros no ataque, sublinhando que nenhum deles fazia parte da delegação envolvida nas negociações.