Polónia | Presidente de visita à China quer abrir mercado à carne de aves

O Presidente polaco, Andrzej Duda, iniciou no sábado uma visita de cinco dias à China, tendo como um dos objectivos abrir o mercado chinês à carne de aves produzida na Polónia, segundo disse antes de partir à comunicação social polaca.

“Vamos assinar vários acordos, mas o mais importante são os esforços que estão em curso e que, espero, terão sucesso na abertura do mercado chinês à carne de aves polaca”, declarou Duda, citado pela agência polaca PAP.

O chefe de Estado polaco destacou que, durante o seu encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, abordará temas como o aumento dos investimentos chineses na Polónia e questões geopolíticas como a guerra na Ucrânia.

“Não é segredo que a influência chinesa, incluindo a sua influência sobre a Rússia, é enorme”, disse Duda, notando que é, portanto, “crucial” apresentar a Xi o seu ponto de vista sobre como a guerra na Ucrânia também prejudica Pequim.

O conflito afecta as rotas de transporte rodoviário de mercadorias chinesas para a Europa, uma das quais passa pela Ucrânia, como recordou Andrzej Duda, enquanto outra que atravessa a Bielorrússia sofre o impacto dos “ataques híbridos” que aquele país está a lançar contra a Polónia.

Durante a sua viagem à China, o Presidente polaco deverá reunir-se com o seu homólogo do gigante asiático e com o primeiro-ministro, Li Qiang, e proferir discursos em fóruns económicos nas cidades de Dalian e Xangai.