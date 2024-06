Rússia | China condena sanções impostas por Tóquio contra empresas chinesas

A China afirmou na sexta-feira que a imposição de sanções pelo Japão contra entidades chinesas por ajudarem a Rússia a contornar medidas punitivas impostas pela comunidade internacional é uma “interferência inaceitável nos laços comerciais legítimos” entre Moscovo e Pequim.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, declarou, em conferência de imprensa, a “firme oposição” do seu país à decisão das autoridades japonesas. Lin disse que as medidas “não têm qualquer base no direito internacional”.

“A China realiza operações comerciais e económicas com a Rússia com base na igualdade e no benefício mútuo, que é um direito legítimo que não deve ser perturbado por forças externas”, afirmou, acrescentando que a China tomará “as medidas necessárias para proteger firmemente” os seus “direitos e interesses legítimos”.

As sanções japonesas visam igualmente entidades da Índia, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos (EAU), Uzbequistão e Cazaquistão.

As sanções surgem depois de o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, ter assinalado na cimeira dos líderes do G7, realizada em Itália em meados do mês, que o seu governo estava a preparar um novo pacote de medidas deste tipo destinadas a países terceiros que apoiam directa ou indirectamente a Rússia.

As medidas incluem o congelamento dos bens de indivíduos, empresas e outras entidades desses países e restrições aos pagamentos e outras transações de capitais, bem como a proibição de exportações japonesas para empresas sujeitas a essas medidas.