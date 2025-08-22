Galaxy volta a acolher a segunda edição do festival de curtas-metragens

Decorre entre os dias 14 e 21 de Setembro a segunda edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau do Galaxy Entertainment Group, numa organização conjunta entre esta operadora de jogo e o Instituto Cultural (IC). Além da exibição de diversos filmes, realizam-se ainda workshops, uma conferência sobre a indústria do cinema, masterclasses e entrega de prémios para as melhores curtas-metragens.

Segundo uma nota do IC, o festival “visa promover a produção cinematográfica e televisiva de Macau, fomentar a diversificação industrial e reforçar o intercâmbio e a cooperação entre os sectores cinematográficos e televisivos locais e internacionais”.

O festival inclui cinco secções, nomeadamente “Curtas de Macau”, “Novas Vozes do Horizonte”, “Realizador em Destaque”, “Panorama do Leste Asiático” e “Sessões Especiais”, com exibições em locais como a Cinemateca Paixão e os Cinemas Galaxy. O festival encerra a 20 de Setembro, com uma cerimónia no Auditório Galaxy do Centro Internacional de Convenções Galaxy.

Aí serão entregues prémios aos realizadores com os melhores trabalhos. Para a secção “Curtas de Macau” serão entregues o “Prémio de Unidade de Macau” e “Menção Especial do Júri”; para a secção “Novas Vozes do Horizonte” serão atribuídos os prémios de “Melhor Curta-Metragem”, “Menção Especial do Júri”, “Melhor Realizador” e “Prémio da Narrativa Inovadora”. Foi ainda criado o “Prémio Leste Asiático do Amanhã”, a fim de distinguir obras de destaque da Ásia Oriental.

Dez obras locais

Na secção “Curtas de Macau”, que revela ao público “a paisagem cultural única e a perspectiva inovadora” dos realizadores locais, apresentam-se dez obras cinematográficas, entre as quais “Chuff Chuff Chuff”, de Chao Koi Wang; “Cockroach Family”, de Ho Cheok Pan; “Fox Box”, de Ao Ka Meng; “Girl with Amen”, de Teng Kun Hou; “Granny Pirate 3: Typhoon Again”, de Ho Wai Tong; “Hand Hand”, de Jarvis Xin; “Nuptial Flight”, de Chan Chon Sin; “Purple”, de Ho Kueng Un; “The Performance”, de Keo Lou, e “Waves Under the Sea”, de Chan Si Ieong.

Em “Novas Vozes do Horizonte” apresentam-se “mais de 20 produções inovadoras de realizadores emergentes de todo o mundo, incluindo o Interior da China, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Europa e América”. Apresentam-se, assim, “as perspectivas da nova geração de cineastas”, e proporciona-se uma reflexão sobre “a diversidade e a riqueza das narrativas cinematográficas em todo o mundo”.

Na secção “Realizador em Destaque”, serão exibidas curtas e longas-metragens de realizadores de renome, “destacando-se as significativas contribuições para as artes cinematográficas nos seus respectivos campos”.

Este ano, o realizador em destaque será o japonês Nobuhiro Yamashita, “conhecido pelo seu estilo discreto e narrativa cheia de nuances”. Trata-se, segundo o IC, de um realizador que “capta a sagacidade da juventude e da vida quotidiana, ao mesmo tempo que se aprofunda na psicologia das personagens”, realizando “obras que exploram a sociedade e a cultura japonesas com uma mistura de realismo e humor”.

Por sua vez, na secção “Panorama do Leste Asiático” apresentam-se dez filmes “cuidadosamente seleccionados e ricos em características” do continente asiático.