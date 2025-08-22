MAM | Obras de Lok Cheong em exposição no Tibete

Chama-se “Laços com o Coração do Tibete” e é uma mostra apresentada no Tibete com um total de 100 obras da autoria de Lok Cheong, fornecidas pelo Museu de Arte de Macau. Trata-se de uma “exposição que dá continuidade ao elo artístico entre o Tibete e Macau”

O Museu de Arte do Tibete acolhe, até ao dia 12 de Outubro, uma exposição com uma centena de obras do artista Lok Cheong fornecidas pelo Museu de Arte de Macau (MAM). Trata-se de um evento que se realiza em parceria com diversas entidades oficiais, como é o caso do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, o Instituto Cultural (IC) ou ainda a Federação dos Círculos Literários e Artísticos da Região Autónoma do Tibete, entre outras.

A mostra em questão intitula-se “Laços com o Coração do Tibete: Comemoração do 60.º Aniversário do Estabelecimento da Região Autónoma do Tibete – Exposição de Trabalhos de Lok Cheong no Tibete” e abriu ao público no último dia 13 deste mês, sendo a prova da existência “dos 30 anos de amizade artística entre as duas regiões”.

Segundo uma nota do IC, a exposição apresenta cerca de 100 obras-primas criadas ao longo de mais de meio século por Lok Cheong, nascido em 1923 e falecido em 2006, complementadas por mais de 70 esboços, materiais de arquivo, fotografias e outros materiais históricos “de valor inestimável”.

De acordo com o IC, grande parte destes itens pertencem à colecção do MAM, sendo que os restantes fazem parte dos espólios da família do artista e do Museu de Arte do Tibete.

Retratos em 1994

A exposição está organizada em três temas, como “Amor à Pátria”, “Captando o Carácter de Macau” e “Retratos”, oferecendo-se ao público “uma visão sistemática do desenvolvimento artístico de Lok Cheong”.

Podem ver-se trabalhos dentro da “temática tibetana”, como é o caso de “O Misterioso Palácio Potala” e “Uma Vereda Escondida, Shigatse”, descritas pelo IC como tendo “vibrantes explosões de cor, num tributo às paisagens sagradas do Tibete”.

Por sua vez, as aguarelas “Testemunhas da História (Árvores com Ramos Entrelaçados no Templo Kun Iam Tong)” e “Biblioteca do Pavilhão Octogonal” captam “a essência do cenário de Macau ao longo dos últimos cinquenta anos em pinceladas dinâmicas”.

Além disso, obras como “Técnicos Partindo para Servir a Pátria” e “Oferta de Arroz pela Pátria” demonstram “o sentido tributo do artista ao patriotismo dos seus compatriotas”. Apresentam-se ainda, nesta exposição e pela primeira vez, os manuscritos da viagem de Lok Cheong ao Tibete, em 1994, sendo acompanhados por documentos raros que relatam a sua exploração cultural do coração da Pátria e do Tibete.

As pinturas de Lok Cheong com temas do Tibete tornaram-se “um testemunho eterno da amizade entre as duas regiões”. Em 1991, o artista participou na “Exposição de Pinturas do Planalto Nevado”, realizada em Guangzhou, iniciando o intercâmbio artístico entre Macau e o Tibete. Posteriormente, Lok Cheong continuou, com o seu pincel, a construir uma ponte de amizade entre o Tibete e Macau, tendo organizado várias visitas de artistas de Macau ao Tibete e promovido a criação da primeira escola primária no âmbito do Projecto Esperança, em Nagqu. “O seu espírito pioneiro continua a liderar a integração cultural entre as duas regiões”, descreve-se.

Tendo em conta que este ano se assinalam os 60 anos do estabelecimento da Região Autónoma do Tibete, realiza-se esta mostra com obras que carregam “sentimentos étnicos profundos no Tibete” e que honram “os esforços pioneiros de Lok Cheong na promoção do intercâmbio cultural entre Macau e o Tibete”.