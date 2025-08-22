SMG | Trovoadas e vento a partir de domingo

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos revelaram ontem estar a acompanhar uma área de baixa pressão a leste das Filipinas, que ao longo do fim-de-semana se pode desenvolver numa tempestade tropical. As autoridades salientaram que ainda não havia certezas quanto à evolução da tempestade e do grau de influência que terá em Macau.

Contudo, as previsões meteorológicas apontam para temperaturas altas hoje e amanhã devido à formação de um anticiclone de elevada altitude. Porém, as previsões indicam que a partir de domingo regressam as trovoadas e chuva, que devem continuar a fustigar Macau até, pelo menos, quarta-feira.