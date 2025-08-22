China / Paquistão | Reforçados planos sobre criação de corredor económico

Os líderes da diplomacia chinesa e paquistanesa encontraram-se no âmbito do “Diálogo Estratégico de Islamabade” para acertarem agulhas sobre a segurança regional e global

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, e do Paquistão, Ishaq Dar, discutiram ontem as relações económicas bilaterais e a coordenação de políticas que envolvem o Afeganistão.

Tratou-se da sexta ronda dos contactos sob o formato conhecido como “Diálogo Estratégico de Islamabade”, que se concentrou sobretudo no estabelecimento da segunda fase do Corredor Económico China-Paquistão (CPEC, na sigla em inglês).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês anunciou que as duas partes abordaram as relações entre o Paquistão e a República Popular da China e discutiram questões regionais e globais, de acordo com um comunicado divulgado no final do encontro.

Uma das questões considerada como essencial para a relação bilateral é a segurança dos investimentos e dos cidadãos de origem chinesa no Paquistão. Para os diplomatas, a segurança é “um desafio” à viabilidade do corredor económico entre os dois países.

Nos últimos anos, profissionais e comboios chineses têm sido alvo de ataques por parte de grupos separatistas e combatentes extremistas, como o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que acusa Pequim de explorar os recursos locais.

Afegãos na mesa

Esta reunião ocorreu um dia depois de os dois ministros dos Negócios Estrangeiros terem realizado uma cimeira trilateral em Cabul, com o regime talibã, durante a qual concordaram em “reforçar os esforços conjuntos contra o terrorismo”.

Pequim e Islamabade reafirmaram também o compromisso sobre o alargamento do corredor económico ao Afeganistão. A diplomacia paquistanesa salientou que os dois ministros concordaram que a “amizade entre o Paquistão e a República Popular da China é significativa para a manutenção da paz e da estabilidade” na região.

A reunião serviu também para preparar a visita prevista do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, a Pequim, no final do mês, para participar na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai. Paralelamente à cimeira de Xangai, Sharif tem agendadas reuniões bilaterais com os Presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.