ELP | China e Paquistão em exercícios conjuntos

O Exército de Libertação Popular (ELP), as Forças Armadas da China, vai realizar exercícios conjuntos antiterrorismo com o Paquistão entre finais de Novembro e meados de Dezembro, informou ontem o ministério da Defesa chinês.

O exercício será conduzido pelo Comando do Teatro Oeste do ELP, que enviará tropas para o Paquistão, para participarem nos exercícios, disse o ministério, em comunicado divulgado na rede social chinesa Weibo.

As forças participantes “conduzirão um treino combinado com uma abordagem multinível e multidisciplinar, simulando processos operacionais reais”.

Esta será a oitava edição desta série de exercícios conjuntos, que têm como objectivo “reforçar a cooperação prática” entre as forças armadas dos dois países e avaliar as suas “capacidades em operações coordenadas de combate ao terrorismo”.

Pequim, que mantém laços estreitos com Islamabade, comprometeu-se a investir 64 mil milhões de dólares em projectos de infra-estruturas no Paquistão, no âmbito do Corredor Económico China-Paquistão, que liga a Ásia do Sul e Central à China.

No entanto, Pequim tem alertado o Paquistão para a importância de assegurar um ambiente seguro para a cooperação entre os dois países, num contexto de recrudescimento da violência armada e de atentados que visaram sobretudo cidadãos chineses e projectos de desenvolvimento de Pequim.

No início de Outubro, dois cidadãos chineses foram mortos e mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas num atentado suicida no aeroporto do sul de Karachi.

Em Março, um outro bombista suicida matou pelo menos cinco chineses e um paquistanês, todos trabalhadores do projecto hidroelétrico de Dasu, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país.