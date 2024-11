Hunan | Detido suspeito de atropelar várias pessoas em frente a uma escola

A polícia da cidade chinesa de Changde, na província central de Hunan, deteve ontem um homem de 39 anos acusado de atropelar vários peões em frente a uma escola, anunciou o Gabinete de Segurança Pública local. O suspeito, identificado como Huang, foi capturado pouco depois do incidente, que ocorreu às 7:37 horas locais.

As autoridades locais afirmaram que as vítimas, cujo número não foi divulgado e que foram levadas para o hospital, não apresentavam ferimentos que pusessem em risco a sua vida. No comunicado oficial, as forças de segurança afirmaram que “o caso está a ser investigado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e fuga”.

Imagens que circulam nas redes sociais, cuja autenticidade não foi confirmada, mostram um homem a ser imobilizado à força depois de ter sido retirado de um automóvel SUV branco. Entretanto, as autoridades prometem punição severa para “crimes hediondos” após os recentes ataques indiscriminados.

A Procuradoria Popular Suprema prometeu punições “severas, rigorosas e rápidas” para aqueles que cometem “crimes hediondos”, visando “manter a estabilidade social e reforçar o sentimento de segurança e bem-estar entre o público”.

Em comunicado, divulgado após uma reunião de trabalho, a procuradoria afirmou que vai adoptar “uma abordagem de tolerância zero relativamente aos crimes que visem os estudantes ou que comprometam a segurança das escolas”.

A nota sublinhou “a importância de julgar estes casos de forma decisiva e rápida para conseguir um efeito dissuasor poderoso”.