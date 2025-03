Paquistão | China condena desvio de comboio

A China condenou ontem o desvio do comboio Jaffar Express pelo grupo rebelde Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), que é responsável por vários ataques contra as forças de segurança paquistanesas e os investimentos chineses na região.

“A China condena firmemente este ataque e opõe-se a qualquer tipo de terrorismo, independentemente da sua forma. Continuaremos a apoiar firmemente o Paquistão na luta contra o terrorismo, bem como a manter a estabilidade e a proteger os civis”, declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, em conferência de imprensa.

A porta-voz acrescentou que a China está “pronta a trabalhar em operações anti-terroristas com o Paquistão para manter a região segura e estável”.

Mais de 150 passageiros foram resgatados numa complexa operação de segurança na província paquistanesa do Baluchistão, na sequência do sequestro do comboio Jaffar Express por membros do BLA, informaram ontem fontes militares.

As forças de segurança prosseguem a operação para libertar os restantes reféns detidos pelo BLA, que se apoderou do comboio com mais de 400 passageiros a bordo, quando este se dirigia de Quetta para Peshawar.

O BLA, que procura a independência do Baluchistão, a maior província do Paquistão, tem uma longa história de insurreição, com ataques contra as forças de segurança paquistanesas e os investimentos chineses na região.