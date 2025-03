CCCM | Arranca nova edição do Ciclo de conferências sobre Macau, China e Ásia

O Centro Científico e Cultural de Macau recebe mais uma edição das “Conferências da Primavera”, ciclo de conferências com oradores e académicos sobre Macau, China e Ásia, que visa apresentar os estudos mais recentes nas áreas da ciência política, história ou antropologia, entre outras. A abertura oficial ao grande público acontece esta sexta-feira

É já amanhã que arranca oficialmente mais uma edição do programa de palestras “Conferências da Primavera”, que vem sendo apresentado, nos últimos anos, pelo Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), em Lisboa. Esta quinta-feira o arranque oficial faz-se com uma série de convidados ligados ao meio académico e governamental, como é o caso do próprio ministro da Educação, Ciência e Inovação português, Fernando Alexandre, ou Florbela Paraíba, presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Este ciclo de conferências, que se estende pelas próximas semanas, visa apresentar a um público mais vasto as mais recentes investigações sobre Macau, China e Ásia, com as sessões dedicadas a Macau a arrancarem esta semana. Destaque para a apresentação, na próxima segunda-feira, da palestra por Hugo Pinto, ex-jornalista da TDM Rádio Macau e doutorando da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que irá falar sobre o padre Benjamim Videira Pires e a “visão ecuménica de uma transculturação em Macau”. Segue-se Celina Veiga de Oliveira, que recentemente venceu o Prémio Identidade, com uma apresentação sobre a figura de Fernando Lara Reis, “um leiriense que amou Macau”. Esta apresentação decorre numa altura em que passam 75 anos sobre o aniversário da sua morte.

De resto, esta semana decorrem algumas apresentações com jovens bolseiros do CCCM que também abrangem temas ligados às áreas da ciência política e relações internacionais, como é o caso da apresentação de Tiago Santos, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, que aborda “O impacto da China e da Iniciativa Uma Faixa, Uma Rota nas dinâmicas regionais sul-asiáticas: o papel da ‘Sino-Pakistani axis'”. Thaysa Cunha, também do ISCTE, irá falar das relações entre a China e Moçambique e o papel do Fórum Macau nesta conexão.

Destaque ainda para algumas palestras sobre a língua portuguesa na China, nomeadamente a de Li Guofeng, doutorando da Universidade de Lisboa, que irá falar da diplomacia chinesa em torno da língua portuguesa como “ferramenta de soft power”.

Memórias de um país

O cartaz das Conferências da Primavera fica também preenchido com palestras sobre as memórias de vivências na China. Na terça-feira, 18, António Graça de Abreu, poeta e tradutor, apresenta “À Descoberta de Xangai”, enquanto o antigo embaixador José Manuel Duarte de Jesus fala dos “Mais de 40 mil anos de sociedade clânica matriarcal na China”.

No painel “Poesia, Contemplação e Memórias” cabe ainda a palestra com Sara Costa, da Universidade do Minho, sobre “a tradução da poesia chinesa para o português: desafios, estratégias e perspectivas”.

As sessões exclusivamente sobre Macau terminam na próxima segunda-feira, sendo que na terça-feira começam as palestras sobre a China, com fim agendado para 21 de Março. O ciclo dedicado à Ásia decorre entre os dias 25 e 27 de Março, véspera do fim anunciado para as Conferências da Primavera, dia 28 de Março.

Destaque ainda para a inauguração, esta sexta-feira, da exposição de José Manuel Duarte de Jesus, intitulada “A China Multisecular vista através de formas e cores”.