Fado | Grupo de Medicina do Porto faz périplo pelo Oriente

O Grupo de Fados de Medicina do Porto, criado por alunos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1992, vai dar um espectáculo em Macau, na Fundação Rui Cunha, na próxima segunda-feira, 25. Porém, o chamado “Fado de Coimbra” e outras canções vão fazer-se ouvir a Oriente, nomeadamente em Hong Kong e Banguecoque

A Fundação Rui Cunha (FRC) recebe, na próxima segunda-feira, o espectáculo do Grupo de Fados de Medicina do Porto a partir das 20h, naquele que promete ser uma noite cheia de sonoridades bem portuguesas, onde o chamado “Fado de Coimbra” e a guitarra portuguesa estarão em destaque.

Porém, o espectáculo que o grupo irá protagonizar em Macau será apenas um de três na Ásia. Isto porque os estudantes de Medicina levam as guitarras e os trajes negros para Hong Kong e Banguecoque, sem esquecer também uma passagem por Helsínquia. O primeiro destes concertos aconteceu dia 18, terminando este périplo musical no dia 29 deste mês.

Segundo a página do grupo na rede social Facebook, esta série de espectáculos será “uma ponte entre continentes, entre culturas e memórias”, tendo o grupo “um enorme entusiasmo” por poder tocar em lugares tão distantes e distintos da cidade do Porto, onde estudam.

“Com o Espírito Académico a ressoar em cada canção tocada, atravessaremos continentes a fim de partilhar o Fado-Canção Coimbrã com as Comunidades Portuguesas que nos vão acolher e que, mesmo a milhares de quilómetros de distância, continuam a comungar connosco do gosto pela Cultura e Tradição do seu país”, lê-se na mesma publicação.

O grupo promete fazer-se guiar “pelo desejo de levar um pouco de casa a quem está longe e de aproveitar tudo o que estas paragens têm para nos oferecer”. Todos os concertos prometem ser “uma aventura, onde as histórias prometem ficar gravadas na memória”.

Canções entre estudos

O Grupo de Fados de Medicina do Porto foi criado em 1992 por estudantes desse curso da Universidade do Porto, tendo a formação mantido o chamado espírito académico e espalhado este tipo de música em vários locais.

A ideia original por detrás da formação do grupo foi “enriquecer a experiência académica e perpetuar essa tradição através da performance da mais bonita música portuguesa, o Fado Académico”.

Ao formar este grupo de fados, marcado por “melodias cantadas e acordes tocados”, acabaram por se reunir “os valores da vida académica”, bem como “celebrar não apenas o Fado de Coimbra e a música portuguesa em geral, mas também o espírito que une todos aqueles que encontram nela uma expressão da sua identidade”.

Num país onde os estudantes universitários habitualmente andam com um traje negro e formam grupos musicais em contexto académico, em cidades como Coimbra, Lisboa, Porto ou Braga, o Grupo de Fados de Medicina do Porto é hoje “um dos grupos de Fados com a mais longa história na Academia do Porto”.

“Ao longo dos anos e através das gerações, o grupo tem orgulhosamente mantido vivo o legado da Canção de Estudante, expresso pela sua participação em Serenatas Monumentais, Noites de Fado, Galas de Aniversário e muitos outros eventos que reflectem a nossa paixão e dedicação à arte musical. Para além disso, temos visitado comunidades portuguesas no estrangeiro, com o objetivo de interagir em momentos de partilha mútua”, é referido numa nota oficial sobre a digressão do grupo, que já passou por locais como os EUA, a Suíça, Luxemburgo, Alemanha ou França, entre outros destinos.