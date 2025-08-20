Esplanadas | Sector exige horário mais prolongado

O sector da restauração exige que as esplanadas funcionem por mais tempo além do período das 9h-22h estabelecido pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). Estes pedidos foram feitos ontem no programa matinal Fórum Macau, do canal chinês da Rádio Macau, que debateu o regresso da atribuição das licenças de esplanadas pelo IAM 16 anos depois da suspensão.

Pang Teng Kit, vice-presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, referiu opiniões de donos de restaurantes e bares que dizem que o tempo de funcionamento das esplanadas deveria ser prolongado até depois das 22h.

Pang Teng Kit afirmou ainda que as reacções do sector ao regresso das licenças têm sido positivas, tendo a associação recebido muitos pedidos de informação. O dirigente associativo acredita que as esplanadas podem atrair mais visitantes e trazer estabilidade aos negócios, sendo que os comerciantes até têm demonstrado vontade de contratar mais empregados.