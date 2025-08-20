“Oxfam TowerRun” acontece na Torre de Macau em Outubro

A 12.ª edição da “Oxfam TowerRun”, um evento solidário de corrida acontece a 19 de Outubro na Torre de Macau, desta vez com o tema “Cada Mente Conta – Cada Passo Transforma Vidas”. As inscrições para a corrida já começaram e terminam a 26 de Setembro.

Este evento visa apoiar a organização não governamental (ONG) Oxfam no combate à pobreza em todo o mundo. “Quer seja participante, patrocinador ou apoiante, está a ajudar a construir um movimento onde cada passo transforma vidas e cada mente realmente conta. O sucesso deste evento só é possível graças ao esforço conjunto de todos. Os fundos angariados neste ano apoiarão projectos de combate à pobreza e de desenvolvimento da Oxfam, incluindo o apoio ao desenvolvimento educativo e ao bem-estar das crianças deixadas para trás na China continental, trazendo mudanças reais às suas vidas”, afirmou Henry Tang, director-geral interino da Oxfam em Hong Kong.

Na conferência de imprensa que anunciou a data da 12.ª edição, a Oxfam anunciou ainda que o vencedor da corrida de 2024, Soh Wai Ching, e corredora de trilhos, também de Macau, Vivi Cheung, vão ser embaixadores do evento deste ano.

Apoio aos Jogos

Os participantes podem inscrever-se nas diversas categorias, nomeadamente o “desafio individual”, que inclui a prova completa com 61 andares, ou as “categorias elite ou aberta” para homens e mulheres. O programa contempla ainda o “desafio individual” no formato meia prova, com 31 andares, ou “desafio em equipa”, com estafeta para equipas que correm entre 4 a 61 andares. Outra categoria é a “corrida dos líderes”, com apenas 7 andares. Os participantes com 16 anos ou mais podem inscrever-se na corrida individual, pagando o valor mínimo de 525 patacas. Os estudantes pagam 350 patacas. Estes valores são cobrados para o desafio da torre completa e de meia torre.

A taxa de inscrição para a estafeta de quatro pessoas é também de 525 patacas, sendo que o “donativo sugerido por equipa” é de cinco mil patacas. Os três primeiros classificados da Prova Completa (Elite) individual (Masculino e Feminino) receberão um prémio em dinheiro no valor total de 1.200 euros (cerca de 11 mil patacas).

Além de organizar a corrida por uma causa, a Oxfam alinha-se também com os Jogos Nacionais, que este ano são organizados, pela primeira vez, na província d Guangdong, Hong Kong e Macau. “O objectivo é aproveitar esta oportunidade para atrair mais corredores da China continental e do estrangeiro, dando a conhecer e promovendo este evento desportivo com significado, bem como fomentar a cultura desportiva local”. O “Oxfam TowerRun” tem cerificação internacional, nomeadamente da Towerrunning World Association e Asia-Pacific Vertical Marathon Association.