Efeméride | China prepara-se para revelar série de novas armas

A celebração do fim da Segunda Guerra Mundial e da vitória sobre o Japão deverá apresentar ao mundo o mais recente arsenal de guerra chinês num desfile que contará com Xi Jinping a passar revista às tropas

A China vai revelar dentro de duas semanas uma série de novos armamentos que destacam o seu poder militar durante um grande desfile em Pequim, anunciou ontem um responsável militar.

O evento de 03 de Setembro, que está a ser preparado há largas semanas, irá comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória sobre o Japão, que durante a guerra conduziu uma ocupação brutal e sangrenta do território chinês.

O Presidente Xi Jinping passará revista às tropas na Praça Tiananmen, no centro de Pequim e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, entre outros líderes estrangeiros são esperados. Milhões de chineses morreram durante a longa guerra contra o Japão nas décadas de 1930 e 1940.

O exército chinês apresentará, no dia 03 de Setembro, algumas das suas armas mais recentes, que “reflectem a evolução das formas de guerra moderna”, declarou à imprensa o general de divisão Wu Zeke, um oficial superior do Departamento do Estado-Maior Conjunto da Comissão Militar Central.

“Todas as armas e equipamentos que participam no desfile foram seleccionados entre os principais sistemas de combate actualmente no serviço activo e produzidos no país, com uma grande proporção de novos equipamentos que serão revelados pela primeira vez”, acrescentou. Serão apresentados, nomeadamente, armamentos estratégicos, bombardeiros, caças, sistemas hipersónicos, bem como equipamentos de combate a drones, acrescentou o militar, sem dar mais detalhes.

Poder de fogo

O desfile, que terá uma duração prevista de cerca de 70 minutos, “mostrará plenamente a poderosa capacidade do nosso exército para vencer uma guerra moderna” e “salvaguardar a paz mundial”, salientou. O evento mobilizará também tropas terrestres, que evoluirão em formação, colunas blindadas, esquadrões aéreos e equipamento de ponta.

A China anunciou em Março um aumento de 7,2 por cento no seu orçamento de defesa para 2025, num contexto de rápida modernização das forças armadas e crescente rivalidade com os Estados Unidos. O montante atribuído à defesa tem vindo a aumentar há várias décadas, em sintonia com o desenvolvimento económico.

A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo. No entanto, ainda está muito atrás dos Estados Unidos, que fizeram do gigante asiático o seu rival estratégico.