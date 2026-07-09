House of Dancing Water | Visitas a bastidores arrancam na próxima semana

A organização do House Of Dancing Water vai abrir os bastidores a partir da próxima quarta-feira, “oferecendo, pela primeira vez acesso exclusivo a várias áreas essenciais do teatro”, levantando um pouco do véu em relação ao “trabalho artesanal e a tecnologia de ponta” que sustenta o espectáculo, revelou ontem o City of Dreams.

As visitas têm uma duração de cerca de 30 minutos e vão decorrer em dois dias depois do espectáculo final, a partir das 21h15, mais ou menos, dependendo da hora do fim do espectáculo. Quem quiser visitar os bastidores terá de pagar 500 patacas, que passa a 888 patacas se for comprado com o bilhete para ver o espectáculo.

A visita começa na tribuna VVIP ou na zona de lugares do Golden Circle e estende-se até à área subaquática de mergulho, proporcionando uma visão do trabalho diário dos mergulhadores profissionais e das equipas de manutenção. Desta forma, os visitantes podem verificar os “rigorosos padrões” de segurança.

A tour prossegue com a explicação sobre o funcionamento dos principais adereços de palco, tais como o Barco Dourado e o Pagode dos Sonhos. Como não poderia deixar de ser, a visita inclui a piscina que tem capacidade para receber 17 milhões de litros de água (equivalente a mais de cinco piscinas olímpicas). Os convidados terão também a oportunidade de subir a uma plataforma com 18 metros de altura, para uma perspectiva global e imersiva de todo o palco. A visita guiada irá também proporcionar o testemunho do treino intensivo que os artistas têm de suportar, assim como rápidas mudanças de figurinos.

Desde o regresso do novo capítulo, a 7 de Maio de 2025, o “House of Dancing Water” fez mais de 450 espectáculos. A organização estima que este Verão seja recebido o espectador 1 milhão.