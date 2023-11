“Noites de Fado” | IC cria colaboração com agências e hotéis

O Instituto Cultural (IC) decidiu estabelecer uma parceria com agências de viagens e hotéis a propósito da iniciativa “Noites de Fado”. A ideia é, segundo um comunicado do IC, “encorajar o sector a conceber viagens diversificadas a Macau, guiando os turistas para os bairros históricos da cidade”.

Entre hoje e 1 de Dezembro as agências de viagens e hotéis podem inscrever-se junto do IC para serem parceiros, permitindo aos visitantes terem acesso a preços mais baixos na reserva dos quartos e na compra de bilhetes para os espectáculos. Os candidatos seleccionados “devem cumprir as suas obrigações de promoção e venda activa dos bilhetes a um preço não inferior ao desconto designado, e não superior ao preço normal do concerto”, explica o IC.

A iniciativa “Noites de Fado” conta com um total de 24 concertos que decorrem no primeiro semestre do próximo ano no Teatro D. Pedro V, sendo convidados fadistas portugueses a actuar em Macau.