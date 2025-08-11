Wynn Macau | Lucros caíram mais de 20% no segundo trimestre

A Wynn Macau registou lucros operacionais de 128,3 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, menos 20,78 por cento do que no mesmo período em 2024. A operadora de jogo vai investir este ano 250 milhões de dólares nas duas propriedades em Macau

Os lucros operacionais da Wynn Macau desceram 20,78 por cento no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo, ainda assim atingindo 128,3 milhões de dólares, segundo resultados apresentados pela operadora de jogo na sexta-feira.

A empresa indicou que os lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação, amortização e rendas (EBITDAR) da concessionária de jogos no segundo trimestre em Macau atingiram 253,7 milhões de dólares, uma queda de 9,5 por cento em relação ao ano anterior.

As propriedades operadas pela Wynn Macau registaram receitas de 883.5 milhões de dólares entre Abril e Junho, valor que se manteve praticamente inalterado (-0.2 por cento) em comparação com o mesmo período de 2024, anunciou a Wynn Resorts Ltd, que opera dois resorts com casino na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM): o Wynn Macau, na península, e o Wynn Palace, em Cotai.

Por propriedade, as receitas operacionais do Wynn Palace diminuíram 1,5 por cento em relação ao ano anterior, para 539,6 milhões de dólares, enquanto o EBITDAR ajustado da propriedade caiu 14,8 por cento, para 157,2 milhões de dólares.

Já a Wynn Macau, registou receitas operacionais de 343,8 milhões de dólares, um aumento de 1,9 por cento em relação ao ano anterior, com o EBITDAR ajustado a avançar ligeiramente para 96,5 milhões de dólares.

Os casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa, arrecadando 741,7 milhões de dólares em receitas, mais 2,2 por cento do que no segundo trimestre do ano passado.

Investimentos deste ano

“Em Macau, embora a retenção de VIPs tenha afectado negativamente os resultados, gerámos uma quota de mercado saudável e um fluxo de caixa livre significativo, apoiando o nosso investimento contínuo nas propriedades de Macau”, afirmou, Craig Billings, presidente executivo da Wynn Resorts Ltd., citado no comunicado da empresa-mãe.

Em termos semestrais, a Wynn Macau registou lucros operacionais de 255,4 milhões de dólares entre Janeiro e Junho de 2025, menos 30,5 por cento do que nos primeiros seis meses do ano anterior.

A concessionária revelou também que vai gastar até 250 milhões de dólares este ano, incluindo melhorias na torre do hotel na sua propriedade Wynn Macau no centro da cidade e no seu resort Wynn Palace em Cotai. A informação foi revelada por Julie Cameron-Doe, directora financeira da empresa-mãe, Wynn Resorts Ltd, durante a teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre do grupo. “Iniciámos dois projectos – uma expansão da área de jogos do Chairman’s Club no Wynn Palace e uma renovação dos quartos do Wynn Tower no Wynn Macau e, juntamente com os nossos outros projectos de investimento em curso, esperamos gastar um total entre 200 e 250 milhões de dólares em 2025.”

Dados recentes do Governo indicam que os casinos da região registaram, nos primeiros sete meses do ano, um aumento de 6,5 por cento da receita bruta acumulada em termos anuais, com um total de 140,896 mil milhões de patacas contra 132,348 mil milhões de patacas entre Janeiro e Julho de 2024.