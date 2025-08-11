Air Macau | Companhia alerta para promoções falsas

A companhia aérea Air Macau publicou um alerta nas redes sociais em que pede à população para ser mais vigilante, a fim de se evitarem burlas ou esquemas associados a falsas promoções em nome da empresa.

“Recentemente a nossa empresa descobriu falsas páginas de agências de viagens, com marcas locais, na rede social Facebook. Estas páginas divulgam falsos anúncios em nome da Air Macau onde se disponibilizam voos mais baratos, apelando aos utilizadores para que preencham dados pessoais [online]”, lê-se no comunicado.

Desta forma, a Air Macau sugere que os utilizadores verifiquem sempre a origem da informação nestes websites, confirmando através da página oficial da Air Macau ou mesmo por chamada telefónica para as próprias agências de viagem. Em relação aos falsos anúncios que apelam a pré-pagamentos, a Air Macau deixa o alerta para que os utilizadores não transfiram dinheiro através de plataformas de pagamento que não sejam comuns, ou caso seja pedido o acesso à conta bancária do utilizador, por existir o risco de burla.