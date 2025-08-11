Detido diplomata do PCC que liderava departamento internacional

As autoridades chinesas prenderam o diplomata Liu Jianchao, que liderava o departamento internacional do Partido Comunista Chinês (PCC), agência paralela ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, responsável pelas relações com formações de outros países.

Segundo o jornal americano The Wall Street Journal (WSJ), o diplomata terá sido preso no final de Julho, ao regressar a Pequim após uma viagem ao estrangeiro. Por enquanto, não se sabe o motivo da detenção, que não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

De acordo com o site do departamento mencionado, a última actividade pública de Liu ocorreu no dia 29 de julho, quando se reuniu com funcionários locais na Argélia.

Grandes expectativas

Antes de assumir o seu cargo actual em 2022, Liu foi porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros China e, posteriormente, embaixador nas Filipinas e na Indonésia. Depois disso, trabalhou em cargos importantes em agências anti-corrupção e voltou a Pequim em 2018 para ingressar na Comissão Central dos Negócios Estrangeiros.

O seu perfil público e a sua agenda, que incluiu reuniões com o ex-secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, fizeram com que Liu fosse apontado como possível ministro dos Negócios Estrangeiros da China.

A sua detenção foi a de mais alto nível para um membro do corpo diplomático do gigante asiático desde meados de 2023, quando o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, perdeu o cargo apenas sete meses após a sua nomeação e depois de não ter sido visto em público durante um mês.

Nesse mesmo ano, o ministro da Defesa, Li Shangfu, também foi demitido sem explicações e posteriormente expulso do PCC após ser acusado de um crime de corrupção. E, no final de 2024, as autoridades oficializaram a detenção e o julgamento do titular da Agricultura e Assuntos Rurais entre 2020 e 2024, Tang Renjian, por supostamente aceitar subornos.

Após sua chegada ao poder em 2012, o actual secretário-geral do PCC e Presidente do país, Xi Jinping, iniciou uma campanha anti-corrupção na qual vários altos funcionários chineses, tanto institucionais quanto de empresas estatais, foram condenados por aceitar subornos milionários.