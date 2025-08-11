Gaza | China muito preocupada com ocupação israelita

A China manifestou sexta-feira “grande preocupação” com o plano israelita de assumir o controlo militar da cidade de Gaza e apelou a Israel para “cessar imediatamente as acções perigosas” no território palestiniano.

“Gaza pertence ao povo palestiniano e é parte integrante do território palestiniano”, afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa resposta escrita à agência de notícias France-Presse (AFP).

O Conselho de Segurança de Israel aprovou sexta-feira de madrugada uma proposta do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para a ocupação militar da cidade de Gaza, no norte do enclave.