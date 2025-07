Crime | Detida por suspeitas de troca ilegal de dinheiro

Uma residente com 40 anos foi detida pela Polícia Judiciária perto de um casino, por suspeitas da prática do crime de troca ilegal de dinheiro. A informação foi divulgada ontem pela PJ e citada pelo jornal Ou Mun. De acordo com o relato, no domingo a mulher foi vista por agentes da polícia a aproximar-se de um jogador do Interior da China e a trocar 12.129 renminbis por 13.000 dólares de Hong Kong.

O jogador transferiu o dinheiro através de uma aplicação móvel, enquanto a mulher lhe entregou o dinheiro vivo. De seguida, o homem foi ao casino trocar o dinheiro por fichas de jogo e foi detido, assim como a residente suspeita, pelas autoridades. A PJ apreendeu ao jogador 5.700 dólares de Hong Kong em fichas e 5.000 dólares de Hong Kong em dinheiro vivo.

Com a mulher foram apreendidos 117 mil dólares de Hong Kong. A PJ acredita que a mulher trocava dinheiro ilegalmente pelo menos desde meados de Julho. O caso foi remetido para o Ministério Público.