CPSP | Detido por roubar produtos avaliados em 3 mil patacas

Um homem do Interior foi detido por suspeita de furto num supermercado, de acordo com os contornos do caso apresentado ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). O homem, que chegou a Macau a 14 de Fevereiro, conseguiu entrar no armazém de um supermercado de onde tirou 1.400 patacas em dinheiro vivo, e mais dois telemóveis avaliados em 3.200 patacas.

No entanto, os trabalhadores deram por falta dos bens e recorreram ao sistema de videovigilância do armazém para perceberem o que tinha acontecido. Foi desta forma que viram que um homem tinha entrado no armazém e levado os bens em causa.

Após queixa junto das autoridades, o homem foi detido pela polícia, com recurso ao sistema de videovigilância da cidade. Depois de ter sido detido, admitiu ter entrado no armazém, mas recusou ter sido responsável pelo roubo do dinheiro vivo ou dos telemóveis.

Durante as investigações, as autoridades aperceberam-se que o homem estava alojado numa pensão ilegal, o que desencadeou uma nova investigação. Quando os hóspedes da pensão que pernoitavam em beliches foram questionadas pelas autoridades, admitiram pagar entre 150 patacas a 300 patacas por noite pela dormida.

Face aos novos desenvolvimentos, as autoridades admitiram estarem também à procura do homem responsável pelo alojamento, que até ontem se encontrava em parte incerta.