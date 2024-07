PJ | Quatro pessoas detidas por branqueamento de capitais

Quatro residentes de Macau e cidadãos do interior da China foram detidos por disponibilizarem as suas contas bancárias para receber dinheiro obtido através de burlas. Segundo o jornal Ou Mun, que cita informações da Polícia Judiciária (PJ), as primeiras denúncias foram apresentadas em Junho por parte de um residente que tinha transferido para o telemóvel uma aplicação para investir em moeda digital.

Posteriormente, o homem transferiu 650 mil patacas para contas bancárias locais, mas nunca obteve retorno do investimento e percebeu que tinha sido vítima de burla. A PJ já identificou as pessoas envolvidos, sendo que um dos suspeitos contactou a PJ depois de ter visto a conta bancária ser congelada.

Nenhum dos quatro suspeitos colaborou com as autoridades, mas a PJ conseguiu apurar que estas pessoas terão recebido dinheiro de uma rede de burlões e que ganhavam comissões de 10 a 12 por cento por deixarem os montantes serem depositados nas contas. A PJ indicou também que dois dos quatro suspeitos estavam ainda envolvidos noutros esquemas de burla.

O caso foi encaminhado para o Ministério Público, podendo estar em causa a prática dos crimes de associação criminosa, burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais.