Visita | Xi defende reforço da cooperação com Singapura

O Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu ontem o “fortalecimento da comunicação estratégica” com Singapura, durante um encontro com o primeiro-ministro da nação insular, Lawrence Wong, em Pequim.

Xi, que felicitou Wong pela vitória nas eleições parlamentares do mês passado, indicou que, “perante a actual situação internacional de mudanças interligadas e caos, a China está disposta a fortalecer a comunicação estratégica com Singapura”, de acordo com um comunicado difundido pela televisão estatal CCTV.

O líder chinês exortou ambas as partes a “estreitar os laços de cooperação, trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios e gerar maiores benefícios para os povos de ambos os países”. Wong disse que “a importância das relações entre a China e Singapura é maior do que nunca numa situação mundial turbulenta”, de acordo com a CCTV.

“Podemos trabalhar juntos para construir relações bilaterais mais estreitas e fortalecer a cooperação no âmbito regional e multilateral, de forma a fortalecer o multilateralismo, proteger as normas e a ordem internacionais e beneficiar todos os países do mundo”, disse Wong, que escolheu a China como sua primeira viagem oficial internacional fora do Sudeste Asiático após as eleições de Maio.

Vitória incontestável

Wong ascendeu ao cargo de primeiro-ministro de Singapura em maio de 2024, quando o antecessor, Lee Hsien Loong, deixou o cargo após quase duas décadas no poder.

Nas eleições de Maio, o seu partido, o Partido de Acção Popular (PAP), que está no poder em Singapura há seis décadas, conseguiu travar a queda e travar a ascensão de uma oposição ainda reduzida, conquistando 87 dos 97 assentos no Parlamento.

A China mantém relações próximas com Singapura, para onde se estima que centenas de empresas chinesas se tenham mudado nos últimos anos, numa tentativa de evitar o impacto das tensões geopolíticas e comerciais entre Washington e Pequim. Singapura, que conta com um forte sistema regulatório e baixos impostos corporativos, revelou-se também a alternativa ideal a Hong Kong.