Academia anuncia candidaturas a apoios para cinema até 20 de Julho

Decorrem até ao dia 20 de Julho as candidaturas e submissão de projectos para a iniciativa “Acampamento Internacional de Cinema” (IFC, na sigla inglesa), promovida pela Academia Asiática de Prémios de Cinema e apoiada pela Sands China.

Segundo um comunicado, este “acampamento” pretende “formar a nova geração de cineastas asiáticos”, contando com apoios das autoridades locais e de Hong Kong, tendo o Shaw Studios como parceiro oficial de pós-produção.

O IFC decorre entre os dias 11 e 15 de Setembro e pretende ser “uma plataforma para jovens cineastas de Macau, Hong Kong e outras regiões asiáticas trocarem ideias e passarem a ter os conhecimentos e competências necessárias para criar longas-metragens e desenvolver carreiras na indústria cinematográfica”.

Em troca, o IFC promete trazer “profissionais veteranos do cinema asiático para dar orientação individualizada aos participantes”, sendo que através da realização de diversas masterclasses e debates, será realizado um diálogo sobre “criatividade e aspectos comerciais da indústria”.

Destaque para a presença, este ano, de John Chong, um conhecido cineasta de Hong Kong, que será o mentor principal deste “acampamento”, e que já realizou mais de 100 filmes, incluindo “Cloud Atlas”, “Don’t Go Breaking My Heart”, “Initial D” e a série “Infernal Affairs”.

16 finalistas

Para participar neste “acampamento”, os candidatos devem enviar um argumento original com o tema “O meu melhor amigo”, sendo estas submissões avaliadas por um painel liderado por John Chong. Desta fase irão sair 16 finalistas que participam depois num programa intensivo de cinco dias em Macau.

Neste “acampamento” inclui-se uma sessão de mentoria individual “com profissionais consagrados da indústria”, a participação em masterclasses e a apresentação do projecto. No final só haverá oito vencedores, que vão receber 300 mil dólares de Hong Kong em financiamento para o seu filme, podendo desta forma “concretizar a sua visão criativa e ter a oportunidade de exibir as suas curtas-metragens em festivais de cinema em todo o mundo”.

No ano passado, o IFC atraiu mais de 500 inscrições de toda a Ásia. Dos 16 participantes saíram oito vencedores, sendo que duas produções de Hong Kong financiadas no âmbito do IFC, de nome “Sweet, Sour and Bitter…” e “Once upon a time there was a Mountain”, tiveram a sua estreia mundial em Abril deste ano no 27.º Far East Film Festival em Udine, Itália.

Citado por uma nota de imprensa, Grant Chun, director-executivo da Sands China, declarou que “os filmes são o melhor meio para contar a história de uma cidade e a forma mais directa para promover o turismo cultural”. Pretende-se, com o IFC, tornar “Macau num epicentro para produções cinematográficas”, sendo que com a Academia Asiática de Prémios de Cinema [Asian Film Awards Academy] pretende-se aproveitar “a indústria cinematográfica de renome internacional de Hong Kong e a forte base e força dos talentos cinematográficos”, ajudando “a diversificar a economia de Macau e proporcionar um terreno fértil para o desenvolvimento da indústria cinematográfica de Macau”.