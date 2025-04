Singapura | Parlamento dissolvido abre caminho a eleições gerais

O parlamento de Singapura foi dissolvido, abrindo caminho para eleições gerais nas quais o Partido de Acção Popular (PAP), que governa o país há muito tempo, tentará fortalecer o seu domínio, sob o comando do primeiro-ministro Lawrence Wong. O Departamento Eleitoral definiu o dia 3 de Maio como data para as eleições.

A vitória está praticamente garantida para o PAP, que lidera Singapura desde sua independência, em 1965. Wong, que tomou posse como quarto líder de Singapura em Maio do ano passado, quer conquistar uma vitória mais robusta, depois de o PAP ter sofrido um revés nas eleições de 2020 devido ao crescente descontentamento dos eleitores com o Governo.

Wong sucedeu Lee Hsien Loong, que renunciou após duas décadas no comando do país. A saída de Lee marcou o fim de uma dinastia familiar iniciada pelo seu pai, Lee Kuan Yew, o primeiro líder de Singapura que transformou a ilha numa das nações mais ricas do mundo durante os 31 anos que esteve no cargo.

Nas eleições de 2020, realizadas durante a pandemia de covid-19, o PAP manteve a maioria absoluta, com 83 dos 93 assentos parlamentares, mas perdeu lugares para a oposição, que aumentou representação parlamentar de seis para 10, a maior já registada.