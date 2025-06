Air India | Avião despenhou-se sobre edifícios com 242 pessoas a bordo

O avião que se despenhou ontem em Ahmedabad, oeste da Índia, era da Air India e transportava 242 pessoas num voo para Londres, noticiou a agência de notícias indiana Press Trust of India (PTI). Sete portugueses seguiam a bordo.

“O voo AI171, que operava Ahmedabad-Londres Gatwick, esteve envolvido num incidente hoje (ontem), 12 de Junho de 2025”, anunciou a companhia aérea, segundo a PTI. O avião, um Boeing 787, caiu numa localidade perto do aeroporto de Ahmedabad, pouco depois de descolar, segundo a polícia.

À hora do fecho desta edição, estavam confirmados pelo menos 290 mortos, entre passageiros e habitantes dos edifícios sobre os quais o avião se despenhou, havendo apenas um sobrevivente. As imagens dos canais de televisão locais mostraram fumo a sair do local do acidente, perto do aeroporto de Ahmedabad.

O avião despenhou-se numa zona residencial chamada Meghani Nagar, cinco minutos depois de descolar, às 13:38 locais, disse o director-geral da aviação civil, Faiz Ahmed Kidwai, à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Seguiam a bordo 230 passageiros, sete dos quais portugueses que se supõe com dupla nacionalidade, e 12 membros da tripulação, e as equipas de emergência foram activadas no aeroporto, disse Kidwai. O 787 Dreamliner é um avião bimotor de grande porte.

Em choque

É o primeiro acidente de sempre de um Boeing 787, de acordo com a base de dados da Aviation Safety Network, acrescentou a AP. O ministro da Aviação indiano, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, disse estar “chocado e consternado”, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

“Os serviços de salvamento estão a ser mobilizados e estão a ser envidados todos os esforços para garantir que as equipas médicas (…) sejam enviadas rapidamente para o local”, disse o ministro num comunicado. Acrescentou que rezava por “todas as pessoas a bordo e as suas famílias”.

O anterior acidente aéreo no país ocorreu em 2010, quando um voo da Air India proveniente do Dubai se despenhou ao aterrar em Mangalor, no sul da Índia, matando 158 pessoas. Em 1996, o voo 763 da Saudi Arabian Airlines colidiu em pleno ar com o voo 1907 da Kazakhstan Airlines perto de Nova Deli. Todas as 349 pessoas a bordo dos dois aviões morreram, tornando-se a colisão aérea mais mortífera da história, segundo a AFP.