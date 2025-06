Alibaba | Jack Ma defende reestruturação e aposta na IA

O fundador da Alibaba, Jack Ma, reafirmou ontem a estratégia de transformação do gigante chinês do comércio electrónico com um investimento de 52 mil milhões de dólares em inteligência artificial (IA).

Numa mensagem interna para os funcionários e divulgada ontem pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, Jack Ma respondeu a uma carta de demissão de um funcionário com 15 anos de casa, que apontou “falhas em aquisições, estratégias pouco claras, contratações questionáveis e avaliações de desempenho injustas”.

Aos 60 anos e afastado das funções executivas desde 2019, Ma sublinhou que a empresa está a evoluir para uma estrutura “mais ágil e centrada no cliente”, na sequência da reorganização iniciada em 2023, que dividiu a Alibaba em seis unidades independentes.

Considerado ainda o “líder espiritual” do grupo, o empresário defendeu que a IA constitui um eixo estratégico fundamental e que a Alibaba deve liderar o desenvolvimento tecnológico para “manter a sua relevância no mercado global”.

A intervenção de Ma procura também reforçar a confiança dos cerca de 250 mil trabalhadores da empresa, numa altura em que a Alibaba enfrenta a concorrência crescente da PDD Holdings, operadora da plataforma rival Pinduoduo, que registou um crescimento de receitas de 94 por cento em 2023, contra os 9 por cento da Alibaba.

No trimestre encerrado a 31 de Março, a Alibaba anunciou um aumento de 7 por cento nas receitas, para 236,5 mil milhões de yuan, e um lucro líquido de 12,4 mil milhões de yuan, o que representa uma subida de 279 por cento face ao período homólogo.

A unidade Cloud Intelligence Group, pilar da estratégia de IA do grupo, registou um crescimento de 18 por cento nas receitas, que atingiram os 30,1 mil milhões de yuan.