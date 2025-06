Imobiliário | JLL pede planeamento urbano urgente para o ZAPE

Com o anunciado encerramento dos casinos-satélite, não só as propriedades onde estão ainda instalados, como as dos restaurantes e lojas nos seus arredores, vão sofrer uma depreciação de valor.

Para acautelar o impacto dos fechos, não só no mercado imobiliário, mas também nos negócios do comércio e restaurantes que têm vivido dos jogadores, a imobiliária JLL pede ao Governo que anuncie o mais brevemente possível as ideias que tem para o ZAPE, em especial ao nível do planeamento urbano, para estabilizar a confiança do mercado e o ambiente empresarial.

Em declarações citadas pelo jornal Ou Mun, a empresa refere que na avaliação de imóveis com um casino-satélite, a área do casino representa cerca de 50 por cento da avaliação total, que é baseada na renda calculada com base nos rendimentos do casino. Ora, se estes espaços deixarem de ter jogo e ficarem apenas com os negócios de comércio, as rendas cairão drasticamente, assim como o valor da propriedade.

A imobiliária alertou ainda para o efeito dominó que poderá ser desencadeado pela desvalorização das propriedades, não só ao nível das receitas apuradas pelos proprietários em rendas, mas também na capacidade para pagar empréstimos contraídos aos bancos.