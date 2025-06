SMG | Wutip pode levar a sinal 3, esperadas inundações

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos consideram a possibilidade de emitir hoje o sinal 3 como moderada. O ciclone tropical, baptizado como Wutip, poderá resultar em inundações ligeiras nas zonas baixas da cidade, especialmente no sul do Porto Interior, devido à conjugação de chuva contínua e maré astronómica

A primeira tempestade tropical do ano pode levar os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) a içar ao longo do dia de hoje o sinal 3, avançaram ontem as autoridades, depois de terem içado o sinal 1 às 06h de ontem.

A depressão tropical localizada na parte central do Mar do Sul da China intensificou-se durante a manhã de ontem para uma tempestade tropical, e foi denominada de “Wutip”. Como a projecção da localização da tempestade foi revista mais para norte do que o inicialmente previsto e, “devido à influência conjunta de uma crista de alta pressão”, ontem o vento em Macau intensificou-se. A previsão dos SMG apontava ontem para a possibilidade de o vento atingir hoje o nível 6 da Escala de Beaufort, especialmente na Ponte de Sai Van. Os fortes ventos podem ser acompanhados por aguaceiros e trovoadas.

Devido à hipótese de fortes rajadas de vento, as autoridades recomendaram aos condutores de motociclos o uso do corredor exclusivo na Ponte Sai Van ou Ponte Macau para viajar entre a Taipa e a Península de Macau.

Devido à influência de uma corrente de ar sudoeste, entre o final do dia de amanhã e o início da manhã de domingo, “Macau vai sofrer aguaceiros fortes e frequentes, acompanhados de trovoadas”, e “a precipitação acumulada será significativa, podendo haver inundações em zonas baixas devido à chuva contínua”.

“Por outro lado, nos próximos dias, devido à maré astronómica associada a vento forte, na quinta-feira (hoje), poderão ocorrer ligeiras inundações na zona sul do Porto Interior”, acrescentaram ontem os SMG.

A rota possível

Com base nas previsões de ontem dos SMG, a tempestade tropical mover-se-á em direcção à ilha de Hainan e, posteriormente, seguirá para norte-nordeste, em direcção à costa oeste de Guangdong.

Uma vez que a trajectória do ciclone tropical ainda é incerta, as autoridades aconselharam ontem à população que preste atenção às últimas informações meteorológicas e tome medidas de precaução contra o vento e as inundações.

Além disso, as autoridades sugerem à população que verifique a segurança de objectos que possam ser arrastados ou destruídos pelo vento, como vasos, ou antenas, reparar e reforçar andaimes e tapumes, desobstruir canalização em instalações de obras, considerar a recolha de embarcações para abrigos e portos de segurança.