Levo Chan | Condenação em Macau impede acesso de esposa a dinheiro em Taiwan

Ady An, esposa de Levo Chan, foi impedida de movimentar o dinheiro do empresário e promotor do jogo que se encontra guardado num banco em Taiwan. Em causa, está a condenação em Macau de Levo Chan pela prática de 27 crimes e a aplicação de 13 anos de prisão: 24 crimes de exploração ilícita de jogo em local autorizado, 1 crime de associação ou sociedade secreta, 1 crime de exploração ilícita de jogo e 1 crime agravado de branqueamento de capitais.

De acordo com dois processos diferentes que correram nos tribunais da Ilha Formosa, face à condenação na RAEM do junket, o banco onde o dinheiro está guardado suspeita que os capitais tenham origem duvidosa. Por esse motivo, quando Ady An tentou fazer um levantamento de 65 mil dólares americanos (525 mil patacas) para pagar o empréstimo da habitação, o banco recusou o levantamento. Segundo a instituição bancária, aquele dinheiro só pode ser acedido pelo próprio Levo Chan, apesar de este se encontrar a cumprir pena de 13 anos de prisão em Coloane.

Ady An levou o caso para os tribunais e pretendia obter a confirmação dos seus poderes para movimentar a conta onde estão depositados 50 milhões de dólares de Hong Kong (51,45 milhões de patacas) e 200 mil dólares americanos (1,62 milhões de patacas) de Levo Chan. Numa decisão de Dezembro de 2023, Ady perdeu o caso.

Antes desta decisão, a mulher de Levo Chan também perdeu um outro caso, ligado ao mais recente, em que contestava a necessidade de pagar de 1,65 milhões de dólares taiwaneses (446 mil patacas) para que o caso principal fosse julgado. Em ambas as situações, o tribunal decidiu contra a famosa actriz e cantora de Taiwan e mãe de dois filhos de Levo.