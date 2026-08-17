Coreias | Sul-coreanos disparam tiros de aviso a militares norte-coreanos

As Forças Armadas da Coreia do Sul dispararam tiros de aviso após vários militares norte-coreanos terem atravessado por instantes a Linha de Demarcação Militar (MDL) no sector oriental da fronteira intercoreana, noticiou ontem a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O incidente ocorreu quando um grupo de militares norte-coreanos entrou momentaneamente no território situado a sul da linha que separa os dois países. O Exército sul-coreano respondeu de acordo com os seus procedimentos operacionais, fazendo disparos de aviso que levaram os soldados norte-coreanos a recuar para o seu lado da fronteira.

Trata-se dos primeiros tiros de aviso disparados este ano pelas forças sul-coreanas devido a uma incursão de tropas da Coreia do Norte através da MDL. Até este episódio, não se tinham registado este ano, travessias desta natureza por parte de militares norte-coreanos.

Fontes sul-coreanas citadas pela Yonhap consideram provável que os soldados estivessem a realizar tarefas de patrulha quando atravessaram a linha fronteiriça. Após os disparos, os militares norte-coreanos terão regressado às suas posições, sem que tenham sido detectados posteriormente movimentos ou comportamentos considerados anómalos na zona.

De acordo com as regras de combate em vigor, as forças de Seul devem emitir primeiro avisos através de comunicações por rádio quando efectivos norte-coreanos se aproximarem da fronteira. As travessias pontuais da linha de fronteira por militares norte-coreanos têm-se verificado com alguma frequência nos últimos anos, a par do reforço das posições defensivas de Pyongyang na zona fronteiriça.

A MDL constitui a fronteira militar que divide a Zona Desmilitarizada (DMZ), estabelecida após a Guerra da Coreia, que decorreu entre 1950 e 1953.