MNE | Brasil e quatro países latino-americanos isentos de visto de entrada

A China afirmou ontem que, a partir de 01 de Junho, cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai podem entrar na China sem visto para estadias até 30 dias.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, confirmou ontem os pormenores da medida, anunciada pelo Presidente, Xi Jinping, durante a recente cimeira ministerial China-Comunidade dos Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC).

De acordo com Lin, a política estará em vigor até 31 de Maio de 2026 e permitirá aos titulares de passaportes comuns viajar para a China para fins de turismo, negócios, visitas familiares, intercâmbios culturais ou trânsito.

O objectivo é “facilitar ainda mais os intercâmbios entre as pessoas e promover uma cooperação amigável”. Lin garantiu que a China “continuará a expandir a sua política de abertura” e deu as boas-vindas a mais cidadãos latino-americanos para “visitar, explorar e experimentar a vitalidade e a diversidade” do país.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas que Pequim tem tomado desde 2023 para reavivar o turismo e os laços internacionais após o prolongado encerramento das fronteiras devido à pandemia de covid-19. A China já tinha alargado o período de isenção de vistos para países como Portugal e Espanha de 15 para 30 dias e assinou acordos de isenção recíproca com 20 outros Estados.

A China é actualmente o principal parceiro comercial de países como o Brasil, o Chile e o Peru, tendo aumentado a sua presença na América Latina através de projectos de infraestruturas e de comércio ligados à sua iniciativa Novas Rotas da Seda.