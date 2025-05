Cooperação | Militares chineses dispostos a expandir ligações com a Rússia

A China indicou ontem que quer expandir a cooperação pragmática com os militares russos, após a recente visita do Presidente Xi Jinping a Moscovo para as comemorações do 80.º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial na semana passada.

“Os militares chineses estão dispostos a trabalhar com o lado russo para aumentar ainda mais a confiança mútua estratégica, intensificar a comunicação estratégica e expandir a cooperação prática”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Jiang Bin, em comunicado, sem se referir diretamente à guerra na Ucrânia.

A China e o seu vizinho russo reforçaram a cooperação económica, política e militar na última década. Esta tendência acelerou ainda mais após a invasão do território ucraniano por Moscovo, em 2022. Xi Jinping assistiu às comemorações do 80.º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial na Praça Vermelha de Moscovo, na semana passada.

Questionado sobre a visita de Xi a Moscovo, o Ministério da Defesa chinês disse ontem, em comunicado, que as relações militares bilaterais estão a um alto nível nos últimos anos.

A China tem afirmado ser uma parte neutra no conflito russo-ucraniano e tem oferecido os seus serviços como mediadora, apesar de regularmente acusada pelo Ocidente de prestar a Moscovo um apoio económico e político crucial para executar a sua operação militar.