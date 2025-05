APEC prevê paralisação do comércio e abrandamento drástico na região

A organização para a Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) prevê uma estagnação virtual do comércio e um abrandamento económico drástico na região em 2025 devido à escalada das tarifas, de acordo com previsões divulgadas ontem.

A APEC reúne 21 economias (Austrália, Vietname, Tailândia, Japão, Estados Unidos, Canadá, México, etc.), incluindo países asiáticos que dependem do comércio e que foram duramente atingidos pela guerra aduaneira lançada por Washington.

Os economistas da organização preveem que as exportações na região Ásia-Pacífico cresçam apenas 0,4 por cento em 2025, em comparação com um registo de 5,7 por cento no ano passado. As importações deverão estagnar (+0,1 por cento).

Consequentemente, os países da APEC deverão registar um crescimento do produto interno bruto (PIB) de apenas 2,6 por cento em 2025, estimativa que compara com 3,3 por cento na previsão anterior da organização. Para 2026, prevê-se agora um crescimento de 2,7 por cento, muito abaixo do desempenho esperado para o resto do mundo (+3,3 por cento).

Perdas gerais

Embora a organização abranja um vasto leque de economias, todas estão a sofrer: a escalada das retaliações aduaneiras “está a levar a uma perda de confiança dos investidores e a um enfraquecimento da procura”, afirmou à comunicação social Carlos Kuriyama, director do departamento de políticas públicas da APEC, citado pela agência France Presse, em declarações à margem de uma reunião dos ministros do Comércio da organização, que se iniciou ontem na Coreia do Sul.

Para além das tarifas de 25 por cento sobre os automóveis e o aço, a Administração norte-americana do Presidente Donald Trump anunciou, no início de Abril, sobretaxas aduaneiras “recíprocas” proibitivas, actualmente suspensas até Julho.

Os direitos aduaneiros mais elevados penalizarão as cadeias de abastecimento, aumentarão os custos de produção, que serão transferidos para o consumidor final, e, por conseguinte, diminuirão a procura de bens”, explicou Kuriyama. Na opinião do economista, a incerteza é o pior risco: “É essencial garantir que as políticas sejam estáveis e, se houver mudanças, que sejam permanentes e não temporárias”, sugeriu.

Pontos de partida

A reunião da APEC desta semana constitui-se como uma ocasião para uma série de discussões bilaterais entre o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que está na Coreia do Sul, e representantes dos parceiros dos Estados Unidos, incluindo o representante comercial chinês, Li Chenggang.

Pequim e Washington selaram recentemente uma pausa parcial nas pesadas sobretaxas aduaneiras recíprocas. “Isto é positivo, mas não nos leva de volta ao ponto em que estávamos antes de Abril”, considerou Carlos Kuriyama.

No seio da APEC, “muitos governos estão a tentar aplicar medidas para facilitar o comércio, com o objectivo de compensar o efeito negativo das medidas norte-americanas”, acrescentou, estimando, no entanto, que essas iniciativas terão um impacto limitado, porque “os Estados Unidos são a maior economia do mundo”.