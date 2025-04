Noites de Quiz | Edição especial do 25 de Abril esta quinta-feira

O espaço Bookand acolhe esta quinta-feira, a partir das 20h30, uma edição especial da popular iniciativa “Noites de Quiz”. Trata-se de uma edição em que o concurso de perguntas e respostas de cultura geral incidirá apenas sobre os 51 anos da Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal a 25 de Abril de 1974 e os principais acontecimentos deste período histórico

Decorre esta quinta-feira uma edição especial do concurso “Noites de Quiz”, no espaço Bookand. Trata-se de uma noite de perguntas e respostas em que as equipas participantes terão de responder às questões sobre os 51 anos do 25 de Abril de 1974, a revolução que, em Portugal, derrubou o regime fascista do Estado Novo, no poder desde 1933.

Segundo uma nota da None of Your Business (NOYB), a associação que organiza este evento, que acontece a partir das 20h30, promete-se “uma noite de conhecimento, diversão e celebração da Liberdade”. Nesta que será a 16.ª edição do quiz, “os participantes serão desafiados com 30 perguntas e duas ‘guilhotinas’ com várias questões dedicadas ao 25 de Abril e temas contemporâneos a esta data histórica”.

Este é um concurso inteiramente em português, sendo disputado por equipas compostas entre dois a quatro elementos, com um custo de 20 patacas por participante. Como é habitual, haverá diversos prémios para os melhores classificados.

O 25 de Abril de 1974 foi o culminar de uma preparação de vários meses da revolução por parte do Movimento das Forças Armadas (MFA), que pretendiam derrubar o regime ditatorial, liderado à data por Marcelo Caetano, e acabar com a Guerra Colonial nas colónias portuguesas em África, que durava desde 1961.

O golpe militar decorreu de forma pacífica, com a ocupação de vários pontos estratégicos em Lisboa e outras cidades do país, levando à queda do regime que deixou de ter apoio militar. Marcelo Caetano, então Presidente do Conselho em substituição de Salazar, exilou-se no Brasil.

Concurso concorrido

As “Noites de Quiz” têm sido um sucesso desde o seu lançamento, a 8 de Agosto do ano passado, realizando-se a cada 15 dias. Até à data já participaram mais de 550 pessoas, tendo sido feitas 450 perguntas “sobre os mais variados temas”, além de que a organização conseguiu estabelecer “diversas parcerias com marcas locais de Macau”.

O espaço Bookand, dedicado aos livros e à cultura e situado na zona de São Lourenço, tem acolhido os eventos. Segundo a NOYB, “tem vindo a consolidar-se como um espaço cultural de referência em Macau, com uma programação diversificada e regular ao longo dos últimos meses”.