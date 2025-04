Feiras G2E Asia e Asian IR Expo regressam no próximo mês

Decorrem, entre os dias 7 e 9 de Maio, dois grandes eventos ligados à indústria do jogo, no que será um regresso ao território. A G2E Asia e Asian IR Expo acontecem no Venetian, no Cotai, prometendo uma “série de novas iniciativas”, com o lançamento de novos produtos da indústria do jogo e do entretenimento em resorts “que estreiam na Ásia”, destaca-se no comunicado da organização.

A feira, com uma dimensão superior a 30 mil metros quadrados, promete “abranger todo o espectro das indústrias do entretenimento e das viagens”, esperando-se mais de dez mil visitantes oriundos de 80 países e regiões a Macau. Haverá, como habitual neste tipo de eventos, várias sessões de networking para que se possam estabelecer mais negócios e parcerias.

Das novidades

Um dos destaques da G2E Asia é o “Fórum de Inovação no Gaming”, que não é mais do que três dias de sessões onde o público “pode mergulhar nas últimas tendências e tecnologias da área do jogo, apresentadas pelos vencedores e nomeados dos Prémios G2E Asia”.

Decorre ainda mais uma edição dos prémios “G2E Asia Awards” que prometem celebrar “a excelência e a inovação na indústria do jogo e do entretenimento”, nomeadamente com cinco categorias: Prémio de Melhor Slot, Prémio de Melhor Jogo de Mesa Electrónico, Prémio de Melhor Jogo de Mesa, Prémio de Melhor Fornecimento de Casino e Prémio de Melhor Solução Tecnológica de IR, com ligação ao mundo virtual.

Por sua vez, a Asia IR Expo irá trazer também novidades, com a “Zona de Experiência de Tecnologia de Hospitalidade Inteligente”. Esta promete “oferecer uma experiência imersiva e interactiva”, com “inovações emergentes” apresentadas ao público nas áreas da “recepção, limpeza e hospitalidade inteligentes, com visitas guiadas e demonstrações ao vivo”.

Destaque também para o regresso da “Zona de Tecnologia” e as “Tech Talks”, onde se apresentam “os mais recentes avanços de marcas emergentes do sector”. São dois dias em que nas “Tech Talks”, ou palestras sobre tecnologia, estarão “especialistas a abordar tópicos importantes sobre a tecnologia de entretenimento e hospitalidade inteligente”, destaca-se na mesma nota.