FAM | “A Vida de Pi” sobe ao palco do CCM este fim-de-semana

O espectáculo de abertura de mais uma edição do Festival de Artes de Macau (FAM) decorre este fim-de-semana, nomeadamente esta sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 15h, no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM).

Trata-se de um espectáculo que o jornal The Guardian descreveu como sendo “uma viagem extraordinária”. É “a magia do teatro” a regressar, apresentando-se em palco “uma espantosa mescla de marionetas e narrativa teatral adaptada pela premiada dramaturga Lolita Chakrabarti”.

“A Vida de Pi” apresentou-se no “West End”, em Londres, tendo ganho cinco prémios Olivier, com uma história baseada no livro de Yann Martel.

“Quando um cargueiro se afunda na vastidão do Pacífico, um rapaz de 16 anos chamado Pi fica retido num barco salva-vidas com quatro animais selvagens – uma hiena, uma zebra, um orangotango e um tigre de Bengala. Quem sobreviverá à inexorabilidade do tempo e à inclemência da natureza?”, descreve-se na apresentação oficial deste espectáculo, que traz “efeitos visuais de última geração” e uma “encenação e design de luzes fantásticos”.

Com encenação de Max Webster, “A Vida de Pi” estreou em 2019 e desde então que “tem sido um enorme sucesso internacional”, tendo feito “furor no Reino Unido”. Houve já apresentações na Broadway, EUA, apresentando-se agora este “clássico moderno contado de forma realista e envolvente” em Macau.

As personagens principais deste espectáculo são “Pi”, interpretado por Kashif Ghole; a sua mãe, Aria Prasad e o pai, Ronny Jhutti.