Bilhetes à venda desde sábado para a 35.ª edição do FAM

Estão à venda, desde sábado, os bilhetes para a 35ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM), que decorre entre os dias 25 de Abril e 31 de Maio, e que este ano tem como tema central a ideia de “Crescimento”. Apresenta-se ao público, com organização do Instituto Cultural (IC), um conjunto de 15 espectáculos que abrangem teatro, ópera chinesa, dança, circo, música e artes visuais.

Esta edição do FAM arranca com “A Vida de Pi”, uma produção teatral do West End de Londres e da Broadway, que, com o FAM, inicia a primeira digressão da Ásia Oriental em Macau. O espectáculo mistura técnicas cénicas de última geração com técnicas de marionetas impressionantes para explorar o significado da vida e o tema da coragem.

Além disso, com o intuito de mostrar a ideia de “Encontro Oriente-Ocidente, Ásia em Harmonia”, ligada à iniciativa “Cidade de Cultura da Ásia Oriental 2025 – Macau, China”, apresentam-se dois espectáculos. São eles “Deling e Cixi”, uma colaboração entre equipas de Pequim e Hong Kong que recria narrativas íntimas passadas nos aposentos privados da corte durante a Dinastia Qing; e ainda o concerto de ópera cantonense “Descortinando Vozes Harmoniosas”.

Este espectáculo musical é apresentado pela Orquestra Chinesa de Macau juntamente com figuras notáveis da ópera cantonense, tais como Zeng Xiaomin e Wen Ruqing, dando a conhecer ao público de Macau a cultura de Lingnan.

Outro dos destaques da 35ª edição do FAM, é o espectáculo “A Fénix Louca”, da Trupe de Ópera Cantonense de Foshan. Trata-se de uma adaptação de uma peça teatral clássica centrada na vida do talentoso dramaturgo Kong Yu-Kau, o qual proporcionará aos espectadores uma experiência totalmente nova, mantendo a intensidade dramática da peça e integrando, engenhosamente, elementos inovadores da ópera cantonense.

Estreia do Japão

O FAM traz ainda o musical japonês original “Kiki, a Aprendiz de Feiticeira”, que em Macau terá a sua estreia fora do Japão. Neste espectáculo, apresenta-se com um novo repertório musical e uma equipa de produção que captará fielmente o encanto da obra homónima e da animação.

O público local poderá ainda ver os TAGO, da Coreia do Sul, que apresentam “A Batida do Xamã”, um espectáculo que combinará técnicas tradicionais de percussão com uma estética moderna.