Dia Mundial do Livro | IC organiza “Troca de Livros” e várias actividades

Abril é mês de celebrar a leitura. No dia 23, acontece o “Dia Mundial do Livro”, e, nesse contexto, o Governo, através do Instituto Cultural, irá organizar uma série de programas para promover a leitura, como a troca de livros antigos, e outras actividades

Celebra-se no próximo dia 23 de Abril o “Dia Mundial do Livro” e, assim sendo, o Instituto Cultural (IC) organiza actividades como a “Troca de Livros”. Em vários locais da cidade estarão também assinalados pontos de leitura, numa actividade designada por “Mês de Leitura Conjunta em Toda a Cidade de Macau 2025”, ou seja, ao longo do mês de Abril.

A iniciativa “Troca de Livros” já começou, nomeadamente no que diz respeito ao processo de recolha de livros que as pessoas possam ter nas suas casas e que querem trocar por outros, mediante um sistema de pontos. A entrega de obras antigas pode ser feita até ao dia 13 de Abril, sendo que os residentes podem entregar as suas colecções de livros que reúnam as condições exigidas nas 11 bibliotecas públicas sob a égide do IC, incluindo a Biblioteca Central de Macau, a Biblioteca Sir Robert Ho Tung, a Biblioteca da Taipa e a Biblioteca de Seac Pai Van, entre outras.

Este ano, pela primeira vez, haverá um sistema electrónico de pontos, sendo que cada livro será classificado de acordo com o preço original, sendo atribuída uma unidade por cada 10 patacas ou a uma fração não inferior a cinco patacas. A pontuação máxima por livro ou colecção é de 100 unidades. Na recolha dos pontos electrónicos, os residentes podem usar a aplicação “A Minha Biblioteca”. A troca de livros decorre nos dias 26 e 27 de Abril, com os pontos obtidos a serem substituídos pelas novas obras escolhidas, aos balcões do Centro Cultural de Macau e do Auditório do Centro de Actividades de Seac Pai Van.

O IC descreve que, no sistema de troca de livros, não são permitidos compêndios e livros didácticos, revistas, publicações pornográficas, livros danificados ou livros não originais.

Leituras na cidade

Outra actividade de promoção do livro, são os “Pontos de Leitura”, programa onde se podem inscrever as entidades ou associações do território. O objectivo é “partilhar o tempo de leitura nos bairros comunitários, aumentar a participação e alargar a cobertura da leitura para o público”.

Assim, os interessados podem apresentar as suas propostas para a organização de “Pontos de Leitura” até ao dia 30 de Abril, sendo que estes “Pontos” podem ser organizados em lojas, restaurantes, escolas, centros educativos, associações, empresas e escritórios, não havendo limitações de formato.

As entidades participantes devem organizar actividades de leitura por sua própria iniciativa de 1 a 30 de Abril e apresentar fotografias e o número de participantes após as actividades. As fotografias relevantes serão publicadas na página electrónica temática das bibliotecas e nas páginas culturais do IC nas redes sociais, “para que mais residentes possam sentir o encanto da leitura”, explica o IC.