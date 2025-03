Pequim e Tóquio juntos em primeiro diálogo de alto nível em seis anos

O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takeshi Iwaya, e o seu homólogo chinês, Wang Yi, acordaram no sábado numa uma cooperação mutuamente benéfica, durante o seu primeiro encontro económico de alto nível em seis anos.

Em particular, os dois ministros discutiram questões como a descarbonização e a luta contra a baixa taxa de natalidade, que são problemas em ambos os países, e Iwaya fez um pedido à China para levantar a proibição das importações japonesas de marisco, imposta depois de a água tratada da central eléctrica de Fukushima ter começado a vazar para o mar.

Os dois ministros lideraram o primeiro diálogo económico de alto nível entre o Japão e a China em seis anos, após uma pausa devida sobretudo à pandemia de covid-19, tendo os dois países posteriormente mantido conversações separadas sobre as relações bilaterais em geral.

No início das conversações económicas, Iwaya disse, citado pela agência Efe, esperar que a reunião “personifique” a cooperação entre os dois países e comprometeu-se a envidar esforços para que os cidadãos japoneses e chineses possam “sentir os benefícios” do progresso nas relações bilaterais.

Wang, por seu lado, pareceu criticar as recentes políticas do aliado próximo do Japão, os Estados Unidos, afirmando que “o unilateralismo e o proteccionismo estão na ordem do dia”.

O encontro entre os dois países ocorre após a entrada em vigor, no início de Março, de tarifas de 20 por cento sobre a China, aos quais o gigante asiático respondeu com direitos aduaneiros de 10 por cento e 15 por cento sobre produtos agrícolas provenientes dos Estados Unidos.

A China já respondeu a uma primeira ronda de tarifas de 10 por cento cobrando 10 por cento a 15 por cento sobre certos produtos americanos, além de introduzir novos controlos de exportação sobre minerais essenciais e abrir uma investigação contra o gigante tecnológico americano Google.