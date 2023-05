FAM | Teatro grego e outras histórias sobem ao palco do CCM

“Electra”, peça originalmente escrita pelo grego Sófocles e que terá sido representada, pela primeira vez, nos anos 420 ou 410 a.c., sobe este fim-de-semana ao palco do grande auditório do Centro Cultural de Macau pela mão do Centro de Artes Dramáticas de Xangai. O cartaz do Festival de Artes de Macau traz ainda Stella e Artistas x TOTAL BRUTAL e um espectáculo de marionetas em papel

Tida como uma das grandes peças do teatro grego clássico, com mensagens que continuam a fazer sentido no mundo contemporâneo, a peça “Electra”, de Sófocles, terá sido representada, pela primeira, na Grécia Antiga nos anos de 420 ou 410 a.c. Sófocles foi, aliás, um dos grandes dramaturgos desta importante civilização que tanto marcou os períodos que se seguiram na Europa.

Inserida no cartaz do Festival de Artes de Macau (FAM), “Electra” sobe este fim-de-semana, sábado e domingo, às 20h, ao palco do grande auditório do Centro Cultural de Macau, com encenação original de Michail Marmarinos e composição de Dimitris Kamarotos. Fan Yilin é a actriz principal da peça encenada depois por Huang Fangling.

“Electra”, de Sófocles, é uma tragédia sobre vingança e justiça. O texto inclui como personagens, além da própria Electra, Chrysothemis, Egisto, Orestes, Agamemnon e Clytemnestra. Na mitologia grega, “Electra” era filha de Agamemnon e Clytemnestra, irmã de Orestes, Crisótemis e Ifigénia. Nela se revela uma história de impulsividade e morte entre uma só família, com Electra a estar no centro da trama, ao induzir o irmão Orestes a matar a mãe para vingar a morte do pai.

Desde 2018 que esta peça tem sido premiada, contando com a importante presença do coro que dá uma roupagem importante à tragédia em palco. O compositor grego Dimitris Kamarotos convidou especialistas para reproduzir os antigos aulos duplos gregos, um instrumento musical com mais de dois mil anos, para cruzá-lo com o Sheng, um antigo instrumento chinês de sopro de palheta livre.

Luo Tong é a responsável pela tradução do texto para chinês, sendo investigadora na área da literatura e teatro da Grécia Antiga, pertencendo também a uma família que há muito está ligada a este universo profissionalmente,

Stella e companhia

O cartaz do FAM traz ainda, hoje e amanhã, às 19h45 no pequeno auditório do CCM o espectáculo “Clube Solidão” dos artistas locais Stella e Artistas x TOTAL BRUTAL. Stella e Artistas é o nome de uma companhia de dança local que, desta vez, se une ao conceituado coreógrafo Nir de Volff para criar um espectáculo com bailarinos de Macau e Berlim que dançam em torno das temáticas da busca do amor e da solidão como uma das grandes doenças e questões do mundo contemporâneo.

Nascido e criado em Israel, o coreógrafo Nir de Volff fundou a companhia de dança TOTAL BRUTAL em 2007, residindo actualmente em Berlim. Actuou como bailarino convidado na digressão de Pina Bausch em Israel e co-produziu obras com vários artistas, incluindo Falk Richter, um dramaturgo proeminente e ex-director residente do Schaubühne am Lehniner Platz em Berlim.

Destaque ainda para um espectáculo do Teatro de Marionetas em Papel – Paperbelle virado para os mais pequenos e as famílias apresentado no sábado e domingo, às 10h e 15h, no teatro “Caixa Preta” no edifício do antigo tribunal. O espectáculo, criado no Reino Unido e que já teve mais de cem actuações no Interior da China, é protagonizado pelo artista Robert Stanley Pattison, contando com música de Li Lixiang e coordenação técnica de Jin Zaixiang.

Revela-se aqui a história de uma enigmática rapariga de papel que convida todos os pequenos hóspedes da cidade para a sua sala de estar para descobrirem num cenário minimalista uma forma de arte que não é tão simples como parece.