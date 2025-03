AFA | Salão de Outono prolongado por causa da Art Basel de Hong Kong

A 15.ª edição do Salão de Outono, evento anual organizado pela AFA – Art for All Society e que reúne obras de vários artistas locais, vai estar mais tempo em exposição por forma a coincidir com a Art Basel de Hong Kong. Assim, o público poderá ver, até à próxima segunda-feira, 30, obras diversas de artistas como Ung Vai Meng ou Carlos Marreiros, entre outros

Decorre na região vizinha a Art Basel de Hong Kong, uma das maiores feiras de arte do mundo, e para que Macau não perca o ritmo no que à arte diz respeito, a AFA – Art for All Society, decidiu estender os prazos da exposição do Salão de Outono, mostra anual com artistas locais que, este ano, celebra a 15.ª edição. Originalmente o Salão de Outono fecharia portas esta terça-feira, 25.

A extensão do Salão de Outono, patente no empreendimento Parisian, no Cotai, permite, assim, “oferecer uma oportunidade única aos entusiastas da arte internacional que visitam Hong Kong para a cena artística dinâmica que está a florescer em Macau”, refere um comunicado. A edição deste ano “oferece uma justaposição atraente de arte e comércio, ecoando o espírito do original ‘Salon d’Automn’ criado no início do século XX em França”.

Estão disponíveis mais de 200 obras de 116 artistas, “seleccionadas a partir de um número sem precedentes de candidaturas”, incluindo “uma gama diversificada de meios artísticos, desde a pintura tradicional chinesa e a pintura a óleo até à arte digital de ponta, modelação 3D e instalações de vídeo”.

Convida-se, assim, “os amantes da arte de todo o mundo a explorar as diversas expressões criativas que florescem em Macau”, lê-se na mesma nota.

Mistura de gerações

No Salão de Outono o público terá a oportunidade de ver os nomes habituais do panorama artístico local, mas também trabalhos de novos talentos, numa mescla de criatividade e visão daquilo que a arte pode ser.

Uma das artistas participantes é Un Chi Iam, mestre em Belas Artes no Instituto de Arte de Nanjing e membro do Círculo dos Amigos da Cultura de Macau, em parceria com Carlos Marreiros, Mio Pang Fei, já falecido, e outros artistas locais. Un Chi Iam foi ainda editora de arte e designer no Instituto Cultural, além de ter ensinado pintura chinesa na Academia de Artes Visuais de Macau e no antigo Instituto Politécnico de Macau.

Outro nome presente no Salão de Outono, é Lok Hei, natural de Macau e que apresenta “uma extensiva experiência na área do design publicitário e planeamento de exposições”. Lok Hei, que participa nesta edição do Salão de Outono com desenhos, está também ligado a diversas associações, sendo, por exemplo, vice-presidente da Associação da Promoção do Desenvolvimento Cultural de Macau.

Um dos destaques do Salão de Outono é a presença dos trabalhos do arquitecto macaense Carlos Marreiros, autor de diversos projectos arquitectónicos em Macau e grande promotor da cultura local. Em 2019 ganhou o “Prémio Identidade” atribuído pelo Instituto Internacional de Macau. Vítor Hugo Marreiros, seu irmão e designer, mostra também os seus trabalhos nesta mostra. Habitual nome do design local, depois de vários anos a colaborar com o Instituto Cultural, Vítor Marreiros tem realizado várias exposições ao longo da sua carreira, criando, todos os anos, o cartaz do 10 de Junho da Casa de Portugal em Macau. Detém uma “Medalha de Mérito Profissional” atribuída pelo Governo na fase final da administração portuguesa, em 1999.

Guilherme Ung Vai Meng, antigo presidente do Instituto Cultural e reputado artista local, participa também neste Salão de Outono com uma pintura da sua autoria. Nascido em Macau, estudo no reputado AR.CO, em Lisboa, em 1991, tendo feito um mestrado na Academia de Belas Artes de Guangzhou. Foi o primeiro director do Museu de Arte de Macau.

Outro artista presente, é ainda Chan Hin Io, que apresenta ao público o seu trabalho fotográfico. Há mais de 20 anos que faz fotografia, sobretudo conceptual, vertente que já revelou em diversas exposições. Desde 2009 publicou mais de dez livros de fotografia, tendo exposto em locais como o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ou o Museu de Arte de Macau, entre outros.

Tong Chong, artista da nova geração, formou-se no anterior Instituto Politécnico de Macau, em Artes Visuais, e fez um mestrado em Escultura na Academia de Belas Artes de Guangzhou. “O seu trabalho explora a cultural social contemporânea, a sua relação entre o desenvolvimento humano e o mundo natural, a essência da natureza humana e o papel da humanidade dentro da actual paisagem ambiental”, descreve a mesma nota.

Joey Ho é outro nome bem presente no panorama local das artes, tanto na qualidade de artista, como de curadora. “Joey Ho é uma das poucas artistas que trabalha activamente com uma grande diversidade de meios. A sua abordagem única, misturando sensibilidades artísticas e literárias com um estilo que varia entre a tradição e os formatos contemporâneos, permite-lhe reinterpretar os trabalhos clássicos das artes e literatura, estendendo os seus valores humanísticos”, lê-se.