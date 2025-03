Homem acusado de violência doméstica fere dois agentes da polícia

Um residente feriu dois polícias com uma faca, enquanto tentava resistir a uma detenção. O caso aconteceu na quinta-feira, depois do homem ter sido alvo de uma nova queixa da ex-mulher por dois crimes de roubo. Já no ano passado tinha sido acusado de violência doméstica.

De acordo com o jornal Ou Mun, a Polícia Judiciária (PJ) conseguiu deter o homem na quinta-feira, depois de ter recebido uma queixa por roubo da ex-mulher. O alegado criminoso foi detido perto das imediações da habitação da ex-companheira.

Quando percebeu que ia ser detido, o homem tentou fugir e utilizou uma faca para resistir, ferindo, ligeiramente, dois dos agentes.

Segundo os contornos do caso, após o divórcio, a vítima foi morar sozinha na zona de Nam Van. Ao homem foi aplicada como medida de coacção a proibição de contacto com a mulher, devido a agressões físicas, que terão acontecido em Janeiro.

No entanto, a 25 de Fevereiro, o suspeito violou a medida de coacção, e foi à casa da vítima, para discutir questões de dinheiro. Nesse dia, agrediu fisicamente a mulher, além de lhe ter apontado uma faca. O agressor trancou ainda a mulher em casa durante 31 horas. Antes de sair, roubou uma mala com valor de 9 mil patacas que foi vendida pelo suspeito no Interior da China por 2 mil renminbis.

No dia 18 deste mês, o homem voltou a casa da mulher, aproveitou-se do facto de a porta não estar trancada e voltou a pedir-lhe dinheiro. Mais uma vez sequestrou a mulher no apartamento durante 15 horas, obrigando-a a pedir um empréstimo 5 mil patacas a um amigo.

O caso foi encaminhado ao MP pela prática dos crimes de arma proibida, roubo, sequestro, resistência e coacção, ofensa qualificada à integridade física e violência doméstica.

Apelo à protecção

Após ter sido tornado público, a Associação Geral das Mulheres de Macau veio pedir ao Governo para melhorar as medidas de protecção previstas na lei de prevenção e combate à violência doméstica. Durante longos anos, esta associação tomou uma posição de abstenção face à possibilidade de permitir que a polícia investigasse os crimes de violência doméstica sem que houvesse uma queixa das vítimas.

A directora do Centro de Solidariedade Lai Yuen da associação, Wong Lei Lei, veio pedir às autoridades que façam uma revisão das medidas de protecção das vítimas durante os processos que ainda não foram julgados, mas em que houve queixas, para garantir uma protecção efectiva das vítimas.

Wong Lei Lei destacou também a necessidade de as autoridades investigarem bem a razão que levou a que a mulher não tivesse apresentado queixa mais cedo, tolerando as agressões.