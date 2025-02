MGM | Lucros com crescimento de 25,2 por cento em 2024

Os casinos da MGM em Macau apresentaram lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 9,06 mil milhões de dólares de Hong Kong. As receitas saltaram para 31,39 mil milhões de dólares de Hong Kong

Em 2024, os lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) da concessionária MGM China registaram um aumento de 25,2 por cento, para 9,06 mil milhões de dólares de Hong Kong, em comparação com o ano homólogo. Os dados foram revelados ontem pela concessionária que tem como empresa-mãe a americana MGM Resorts International, que também apresentou os seus resultados.

Em comparação, em 2023, ano em que foram levantadas as restrições de circulação de pessoas ligadas à pandemia, as receitas da MGM China tinham atingido 7,23 mil milhões de dólares de Hong Kong.

De acordo com os dados da concessionária, o hotel-casino MGM Cotai foi o que gerou lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização mais elevados no ano passado, com um valor de 5,23 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o outro hotel-casino da concessionária, o MGM Macau gerou lucros de 3,38 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Em termos das receitas, a concessionária apresentou um aumento de 27,2 por cento, para 31,39 mil milhões de dólares de Hong Kong, quando no ano anterior tinha atingido os 24,68 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Mais visitantes

Na apresentação dos resultados, os membros do conselho administrativo da MGM Resorts International foram questionados sobre a situação mais recente do mercado do jogo em Macau, que visou o período do Ano Novo Lunar, tradicionalmente uma das épocas altas da indústria.

Face às questões, William Hornbuckle, presidente e director-geral da MGM Resorts International, mostrou-se satisfeito com a quota de mercado da concessionária em comparação com as competidoras, embora sem adiantar números concretos: “Penso que tivemos um excelente Ano Novo Chinês em termos de quota de mercado, particularmente em termos de ganhos e visitas às nossas propriedades”, afirmou Hornbuckle.

A informação foi depois complementada por Kenneth Fong, presidente e director-geral da MGM China, que indicou que o número de pessoas a entrar no éis-casinos da concessionária aumentou 18 por cento: “Acho que tivemos um Ano Novo Chinês bastante sólido. Ambos os recintos registaram um forte tráfego, cerca de 18 por cento superior ao do Ano Novo Chinês de 2024”, indicou Fong. “O volume de jogo também foi superior ao do Ano Novo Chinês do ano passado, e mantivemos a nossa quota de mercado em cerca de 15 por cento. Gostaria de salientar, em particular, que notámos um final de Ano Novo Chinês muito forte, com uma elevada percentagem de jogadores a chegar após os feriados, isto em comparação com 2024”, detalhou. “Na verdade, o nosso volume de negócios foi quase tão forte na segunda semana do Ano Novo Chinês como na primeira semana do Ano Novo Chinês”, frisou.

De fora das respostas, e apesar de terem sido questionados sobre o assunto, os responsáveis da empresa deixaram o possível impacto no mercado de Macau das novas tarifas nos Estados Unidos sobre os produtos importados da China.

Osaka em Abril

A MGM Resorts International vai realizar a cerimónia de lançamento da primeira pedra do casino em Osaka a 24 de Abril, de acordo com a informação divulgada por William Hornbuckle, presidente e director-geral da empresa norte- americana. “A cerimónia oficial de inauguração está agendada para 24 de Abril. Além disso, a abertura da estação de metro de Yumeshima em Janeiro constitui um marco significativo em termos de infra-estruturas, melhorando as opções de transporte para os futuros hóspedes do nosso resort integrado”, afirmou Hornbuckle. A abertura do projecto que tem um preço estimado de 8,22 mil milhões de dólares americanos está prevista para o final de 2030.