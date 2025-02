Acidente | Homem hospitalizado após despiste com moto

Um acidente de viação na tarde de ontem, na Rua da Ribeira do Patane, resultou na hospitalização de um homem. A vítima seguia sozinha na mota, perto do edifício San Hong, quando terá perdido o controlo do motociclo.

Não se registaram mais veículos envolvidos no acidente, mas o motociclista sofreu uma fractura exposta da perna, com a queda.

Ontem, as causas do acidente ainda não eram conhecidas. O vídeo da ocorrência acabou exposto nas redes socais. Segundo um relato da polícia citado pelo jornal Ou Mun, o residente local ferido tem 45 anos, teve fractura exposta da perna esquerda e apresentou igualmente ferimentos na mandíbula.