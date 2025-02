Aviação | AirAsia considerada a melhor low-cost do ano

A Air Asia foi considerada a melhor companhia aérea de baixo custo deste ano segundo o ranking AirlineRatings.com (World’s Best Airlines 2025).

Citado por um comunicado, Bo Lingam, director-executivo do AirAsia Aviation Group, disse estar satisfeito com a distinção. “Estar consistentemente classificada entre as melhores companhias aéreas de baixo custo do mundo pela AirlineRatings.com desde 2018 mostra que cumprimos as principais métricas de segurança, valor, satisfação dos passageiros e fiabilidade.

Começar 2025 com este reconhecimento, juntamente com a nossa recente classificação de segurança 7/7, reforça a nossa vontade de continuar a evoluir, melhorar e proporcionar a melhor experiência possível aos nossos passageiros”.

A AirAsia começou a operar em 2001 com dois aviões, tendo já transportado mais de 800 milhões de passageiros e uma carteira com mais de 130 destinos.