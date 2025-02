MTC | Burla com ervas leva quatro para a prisão

Foram detidas esta terça-feira quatro pessoas suspeitas de burlar uma idosa com a venda de ervas de medicina tradicional chinesa (MTC). Segundo o jornal Ou Mun, a vítima encontrou-se com os suspeitos na Rua de Nam Keng, na Taipa, onde as ervas foram apresentadas como sendo de um valor elevado.

Um dos suspeitos insistiu para que a idosa comprasse tudo, e esta, com receio de perder a oportunidade, investiu 18,6 mil patacas na compra. Depois de ter revisto os materiais, a idosa percebeu ter sido vítima de burla e contactou a polícia poucas horas depois.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) descobriu que os suspeitos chegaram a Macau no início do mês, assumindo posições diferentes no esquema de burla, fingindo ser especialistas em ervas medicinais, vendedores ou mesmo compradores. As ervas em questão valiam apenas 300 patacas.

O caso já foi encaminhado para o Ministério Público, existindo a suspeita da prática de burla e associação criminosa. O CPSP apontou que além da idosa envolvida, deve existir mais uma vítima que os agentes ainda não conseguiram contactar.