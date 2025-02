EUA | Pyongyang denuncia “acto militar hostil”

A Coreia do Norte acusou na segunda-feira os Estados Unidos de cometer um “acto militar hostil”, depois de um submarino da Marinha norte-americana ter atracado na Coreia do Sul para reabastecimento.

“Estamos muito preocupados com o perigoso acto militar hostil dos Estados Unidos, que pode levar o agudo confronto militar na região da Península Coreana a um conflito armado total”, destacou um porta-voz do Ministério da Defesa, citado num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA.

Pyongyang pediu aos Estados Unidos que “parem com as provocações que alimentam a instabilidade”, acusando-os de ignorarem as preocupações de segurança da Coreia do Norte. A agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, informou que o USS Alexandria, um submarino nuclear norte-americano, chegou na segunda-feira à base naval de Busan, na Coreia do Sul, na segunda-feira. Uma visita semelhante tinha ocorrido em Novembro.

“As nossas forças armadas estão a monitorizar de perto o frequente aparecimento de activos estratégicos dos EUA na Península Coreana e estão prontas para utilizar todos os meios para defender a segurança e os interesses do Estado, bem como a paz regional”, sublinhou ainda o porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte enfatizou a importância de desenvolver as suas capacidades de autodefesa e referiu a promessa do líder Kim Jong Un, em Janeiro, de continuar o programa nuclear do seu país “por tempo indeterminado”.

Bons velhos amigos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou na sexta-feira a intenção de construir pontes com o regime norte-coreano de Kim Jong-un. “Acho que é uma grande vantagem para todos que eu me dê bem com ele. Eu gosto dele, quer dizer, eu dou-me bem com ele, ele dá-se bem comigo. E isso é uma coisa boa, não é uma coisa má”, frisou o republicano.

Mas a Coreia do Norte respondeu que as armas nucleares que possui não são moeda de troca para negociar, mas uma força para deter ameaças, e justificou o reforço do armamento com as aspirações geopolíticas do Ocidente.

A declaração sugere que Pyongyang não tem interesse em voltar à mesa de negociações com Washington. No primeiro mandato enquanto Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump propôs à Coreia do Norte acabar com as armas nucleares em troca de apoio no desenvolvimento económico.

A mensagem norte-coreana mencionou ainda as recentes declarações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia, que reafirmaram que não vão reconhecer a Coreia do Norte como potência nuclear. Pyongyang acusa o Ocidente de ser uma força desestabilizadora da paz.

Pyongyang denunciou, além disso, a crescente participação dos países da NATO e da Europa nas manobras militares em torno da península coreana, acusando-os de procurarem o confronto e o desarmamento do país asiático, não por razões de segurança, mas para “atingir os seus objectivos políticos e militares impuros”.